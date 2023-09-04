Siyasilerden Filenin Sultanları'na tebrik mesajları

Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na siyasiler tebrik mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:10
Siyasilerden Filenin Sultanları'na tebrik mesajları
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Siyasi parti liderleri, Sırbistan'ı zorlu maç sonrası deviren Filenin Sultanları için tebrik mesajları yayınladı.

İŞTE TEBRİK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz #FileninSultanları.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Şampiyon #FileninSultanları diyeceksiniz! Hepinizle gurur duyuyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar: CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler #FileninSultanları

AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım: Tebrikler #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden kutluyorum.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: SİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONSUNUZ. AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ, AVRUPA ŞAMPİYONU #FileninSultanları. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay Yıldız hep yükseklerde…

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce: Finale adım adım namağlup ilerledik! Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'nde zirveye oturduk, şimdi de Avrupa'nın en iyisiyiz. Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesinde. Her birinizin azmine hayran kalmamak mümkün değil. Sizleri izlemek ayrıcalık, ne mutlu bize.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: #FileninSultanları gururumuz oldu bir kez daha. Kupa Türkiye’mize çok yakıştı. #ŞampiyonTürkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Azim, inanç ve şampiyonluk! Tebrikler #FileninSultanları. Bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiniz, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Avrupa’nın en büyüğü #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ŞAMPİYON TÜRKİYE.

Demokrat Parti Genel Başkanı: Ne desek az, ne söylesek kifayetsiz! Var olun #FileninSultanlari.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları.

MELİH GÖKÇEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in, bir haber sitesinden aldığı görüntüyle paylaşım yaptığı görüldü. Ebrar Karakurt'un olduğu alanı kırpan Gökçek, Erdoğan'ı da tebrik etti:

BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM… ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM…

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Helal Olsun #FileninSultanları. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Milli Sporcularımızla gurur duyuyoruz, harikasınız.

 


Player Alanı
filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası voleybol Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Meral Akşener

İlgili Haberler

Son Dakika: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu: Türkiye 3-2 Sırbistan

Son Dakika: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu: Türkiye 3-2 Sırbistan

En Çok Okunan Haberler