Siyasilerden Filenin Sultanları'na tebrik mesajları
Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na siyasiler tebrik mesajı yayımladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Siyasi parti liderleri, Sırbistan'ı zorlu maç sonrası deviren Filenin Sultanları için tebrik mesajları yayınladı.
İŞTE TEBRİK MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum. ??????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz #FileninSultanları.
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz #FileninSultanları ??????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2023
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Şampiyon #FileninSultanları diyeceksiniz! Hepinizle gurur duyuyoruz.
Şampiyon #FileninSultanları diyeceksiniz! Hepinizle gurur duyuyoruz ???? pic.twitter.com/4wNJW14H5a— Muharrem İNCE (@vekilince) September 3, 2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar: CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler #FileninSultanları
CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 3, 2023
Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler #FileninSultanları ???? pic.twitter.com/1D9PjO7yxw
AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım: Tebrikler #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden kutluyorum.
Tebrikler #FileninSultanları ????????????— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2023
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden kutluyorum.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik: SİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONSUNUZ. AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ, AVRUPA ŞAMPİYONU #FileninSultanları. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay Yıldız hep yükseklerde…
SİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONSUNUZ ????— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 3, 2023
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ, AVRUPA ŞAMPİYONU #FileninSultanları
Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay Yıldız hep yükseklerde… ???? https://t.co/WEhqEX2RTc
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce: Finale adım adım namağlup ilerledik! Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'nde zirveye oturduk, şimdi de Avrupa'nın en iyisiyiz. Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesinde. Her birinizin azmine hayran kalmamak mümkün değil. Sizleri izlemek ayrıcalık, ne mutlu bize.
Finale adım adım namağlup ilerledik! Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'nde zirveye oturduk, şimdi de Avrupa'nın en iyisiyiz.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 3, 2023
?? Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesinde
Her birinizin azmine hayran kalmamak mümkün değil. Sizleri izlemek ayrıcalık, ne mutlu bize pic.twitter.com/3kr8MsYy3D
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: #FileninSultanları gururumuz oldu bir kez daha. Kupa Türkiye’mize çok yakıştı. #ŞampiyonTürkiye
#FileninSultanları gururumuz oldu bir kez daha.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 3, 2023
Kupa Türkiye’mize çok yakıştı. #ŞampiyonTürkiye ???? pic.twitter.com/v0nie2cDpQ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Azim, inanç ve şampiyonluk! Tebrikler #FileninSultanları. Bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiniz, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum.
Azim, inanç ve şampiyonluk!— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 3, 2023
Tebrikler #FileninSultanları ??????????
Bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiniz, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız.
Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. pic.twitter.com/VdxMDPy25G
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Avrupa’nın en büyüğü #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ŞAMPİYON TÜRKİYE.
Avrupa’nın en büyüğü #FileninSultanları????— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 3, 2023
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.
Cumhuriyetimizin 100. yılında ŞAMPİYON TÜRKİYE ??
Demokrat Parti Genel Başkanı: Ne desek az, ne söylesek kifayetsiz! Var olun #FileninSultanlari.
Ne desek az, ne söylesek kifayetsiz!— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) September 3, 2023
Var olun #FileninSultanlari
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları.
Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz!— Meral Akşener (@meral_aksener) September 3, 2023
Şampiyonluk yine size çok yakıştı!
Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları ?????? pic.twitter.com/KYw16PYaQO
MELİH GÖKÇEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK
Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in, bir haber sitesinden aldığı görüntüyle paylaşım yaptığı görüldü. Ebrar Karakurt'un olduğu alanı kırpan Gökçek, Erdoğan'ı da tebrik etti:
BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM… ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM…
BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 3, 2023
ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM… pic.twitter.com/p819dAAaD2
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Helal Olsun #FileninSultanları. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Milli Sporcularımızla gurur duyuyoruz, harikasınız.
Helal Olsun #FileninSultanları????????????— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 3, 2023
Avrupa Şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Milli Sporcularımızla gurur duyuyoruz, harikasınız.
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