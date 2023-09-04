Siyasilerden Filenin Sultanları'na tebrik mesajları

Yayınlanma: 04.09.2023 - 00:10

Güncelleme: 04.09.2023 - 00:47

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Siyasi parti liderleri, Sırbistan'ı zorlu maç sonrası deviren Filenin Sultanları için tebrik mesajları yayınladı.

İŞTE TEBRİK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum. ?????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz #FileninSultanları.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu ve heyecanı yaşattığınız için teşekkürler… Sizinle gurur duyuyoruz #FileninSultanları ?????? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2023

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Şampiyon #FileninSultanları diyeceksiniz! Hepinizle gurur duyuyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıAlparslan Bayraktar: CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler #FileninSultanları

CEV 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek şampiyon olan Milli Takımımızı tebrik ediyorum.



Milletimize yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için teşekkürler #FileninSultanları ???? pic.twitter.com/1D9PjO7yxw — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 3, 2023

AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım: Tebrikler #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden kutluyorum.

Tebrikler #FileninSultanları ????????????



2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı gönülden kutluyorum. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2023

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: SİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONSUNUZ. AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ, AVRUPA ŞAMPİYONU #FileninSultanları. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay Yıldız hep yükseklerde…

SİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONSUNUZ ????

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ, AVRUPA ŞAMPİYONU #FileninSultanları

Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay Yıldız hep yükseklerde… ???? https://t.co/WEhqEX2RTc — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 3, 2023

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce: Finale adım adım namağlup ilerledik! Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'nde zirveye oturduk, şimdi de Avrupa'nın en iyisiyiz. Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesinde. Her birinizin azmine hayran kalmamak mümkün değil. Sizleri izlemek ayrıcalık, ne mutlu bize.

Finale adım adım namağlup ilerledik! Cumhuriyetimizin 100. yılında önce Milletler Ligi'nde zirveye oturduk, şimdi de Avrupa'nın en iyisiyiz.



?? Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesinde



Her birinizin azmine hayran kalmamak mümkün değil. Sizleri izlemek ayrıcalık, ne mutlu bize pic.twitter.com/3kr8MsYy3D — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 3, 2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: #FileninSultanları gururumuz oldu bir kez daha. Kupa Türkiye’mize çok yakıştı. #ŞampiyonTürkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Azim, inanç ve şampiyonluk! Tebrikler #FileninSultanları. Bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiniz, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız. Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum.

Azim, inanç ve şampiyonluk!

Tebrikler #FileninSultanları ??????????



Bir kez daha İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettiniz, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdınız.



Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. pic.twitter.com/VdxMDPy25G — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 3, 2023

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Avrupa’nın en büyüğü #FileninSultanları. 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ŞAMPİYON TÜRKİYE.

Avrupa’nın en büyüğü #FileninSultanları????



2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.



Cumhuriyetimizin 100. yılında ŞAMPİYON TÜRKİYE ?? — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 3, 2023

Demokrat Parti Genel Başkanı: Ne desek az, ne söylesek kifayetsiz! Var olun #FileninSultanlari.

Ne desek az, ne söylesek kifayetsiz!

Var olun #FileninSultanlari — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) September 3, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz! Şampiyonluk yine size çok yakıştı! Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz!



Şampiyonluk yine size çok yakıştı!



Türkiye'nin millî gururları; #FileninSultanları ?????? pic.twitter.com/KYw16PYaQO — Meral Akşener (@meral_aksener) September 3, 2023

MELİH GÖKÇEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in, bir haber sitesinden aldığı görüntüyle paylaşım yaptığı görüldü. Ebrar Karakurt'un olduğu alanı kırpan Gökçek, Erdoğan'ı da tebrik etti:

BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM… ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM…

BAYANLAR TÜRK MİLLİ VELEYBOL TAKIMIMIZIN AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUM…



ÖZELLİKLE SON ON SENEDE Kİ TÜRK SPORUNUN HER BRANŞDA BU SEVİYELERE GELMESİNDE KATKILARI DOLAYISIYLA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZELLİKLE TEBRİK EDİYORUM… pic.twitter.com/p819dAAaD2 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 3, 2023

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Helal Olsun #FileninSultanları. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Milli Sporcularımızla gurur duyuyoruz, harikasınız.