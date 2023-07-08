Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu!
Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh ile anlaştı.
Son olarak İngiliz ekip Watford'ı çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu.
2023 yılının mart ayından itibaren takım çalıştırmayan Hırvat hoca, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'in başına geçti.
SUUDİ ARABİSTAN'A GERİ DÖNDÜ
Bilic, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Al Fateh ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Özellikle Suudi Arabistan halkı ile ilgili güzel anılarım var" ifadelerini kullandı.
Hırvat hoca, 2018/2019 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ı çalıştırmıştı.
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