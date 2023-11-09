Slovan Bratislava - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
SLOVAN BRATİSLAVA - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Tehelne pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
SLOVAN BRATİSLAVA - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Gergö Bogar'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Lille, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etmişti.
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