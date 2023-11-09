Slovan Bratislava - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:16
Slovan Bratislava - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, deplasmanda Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.

SLOVAN BRATİSLAVA - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tehelne pole Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

SLOVAN BRATİSLAVA - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Gergö Bogar'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Lille, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etmişti.


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