Lille, 3 puanı Yusuf Yazıcı'yla aldı!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 18:18

Güncelleme: 22.10.2023 - 18:18

Fransa Ligue 1, 9. hafta karşılaşmasında Lille evinde ağırladığı Brest'i 1-0 mağlup etti.

Lille'e galibiyeti getiren golü 6. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti. Yusuf Yazıcı attığı bu golle beraber bu sezonki 3. golünü kaydetmiş oldu.

Lille aldığı bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Brest aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kalmış oldu.

Lille bir sonraki karşılaşmasında sahasında Monaco'yu ağırlarken, Brest'de kendi evinde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.