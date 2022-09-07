Sloven bisikletçi Primoz Roglic, İspanya Bisiklet Turu'na veda etti!
İspanya Bisiklet Turu'nun son şampiyonu Sloven bisikletçi Primoz Roglic, 16. etapta yaşadığı kaza sebebiyle yarıştan çekildi.
Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, unvanını korumak için yarıştığı ve 2. sırada götürdüğü İspanya Bisiklet Turu'na, 16. etapta yaptığı kaza yüzünden devam edemeyecek.
KAZA SEBEBİYLE YER ALAMAYACAK
Jumbo-Visma takımından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Primoz dün yaptığı kaza sebebiyle 17. etaba çıkamayacak. Bir an önce iyileş şampiyon" ifadelerine yer verildi.
Roglic, genel klasman lideri Remco Evenepoel'in (Quick-Step Alpha Vinyl takımı) 1 dakika 34 saniye gerisinde başladığı 16. etabın bitimine 2,7 kilometre kala atağa kalkmıştı. Evenepoel'in bisikletindeki problemin de katkısıyla rakibi karşısında önemli zaman kazanan Roglic, bitiş çizgisine metreler kala yaptığı kaza sonucu etabı güçlükle bitirebilmişti.
KAÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?
32 yaşındaki Sloven sporcu, yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İspanya Turu'nu 2019, 2020 ve 2021'de kazanmıştı.
Video Haberler
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a bir rakip daha geliyor
- İşte Halkbank'taki o dokuz kişi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- İşte o 9 kişi
- AKP'li Boynukalın ile ilgili haberlere erişim engeli!
- 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse...'
- Erdoğan hangi rakipten çekiniyor?
- Önce harita sonra aday
- Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama
- Cumhur ve Millet arasındaki fark belli oldu