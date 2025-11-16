İsveç'i deviren İsviçre Dünya Kupası'na çok yakın!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.11.2025 09:55:00
İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. maçında kendi sahasında ağırladığı İsveç'i 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsviçre ile İsveç karşı karşıya geldi. Stade de Geneve'de oynanan mücadeleyi ev sahibi İsviçre 4-1'lik skorla kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Breel Embolo, 60. dakikada penaltıdan Granit Xhaka, 75. dakikada Dan Ndoye ve 90+4. dakikada Johan Manzambi attı.

İsveç'in tek golü ise Benjamin Nygren'den geldi.

Bu sonucun ardından İsviçre, 13 puanla grup liderliğini son maçlar öncesi korudu. İsveç ise 1 puanla son sırada kaldı.

İSVİÇRE, 7 FARKLA YENİLMEZSE...

İsviçre, son grup maçında Kosova'ya 7 farklı yenilmezse lider olarak Dünya Kupası'na katılacak.

UEFA Uluslar Ligi nedeniyle Dünya Kupası play-off'larında yer almayı garantileyen İsveç ise son grup maçında Slovenya'yı ağırlayacak.

