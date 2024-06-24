Ange Postecoglou'dan İngiltere'ye eleştiri: 'Bu sorunları görmezden gelirseniz...'
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, EURO 2024'te mücadele eden İngiltere Milli Takımı hakkında konuştu. İngiliz Milli Takımı'nı eleştiren Postecoglou, "Oyun yavaş oynanıyor, bunu terse çevirmeliler. Bu kadro iyisini yapabilir. Bence bu sorunları görmezden gelirseniz turnuvanın bir noktasında bu karşınıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'u çalıştıran Ange Postecoglou, EURO 2024'te mücadele eden İngiltere Milli Takımı'nı yorumladı.
Postecoglou, İngiltere Milli Takımı'nın oyununa dair eleştirilerde bulundu.
"BU SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİRSENİZ..."
Avustralyalı teknik direktör, "Böyle bir turnuvada deneyimin önemli olduğunu düşünüyorum. Jordan Pickford sık sık son iki turnuvaya atıfta bulundu ve eminim takım içinde de bundan bahsediyorlardır. Takım çok genç'' dedi.
Yavaş bir oyun oynandığını söyleyen Postecoglou, "Form açısından, oyuncular açısından biraz daha özgür ve özgüvenli oynamaya ihtiyaçları var. Oyun yavaş oynanıyor, bunu terse çevirmeliler. Bu kadro iyisini yapabilir. Bence bu sorunları görmezden gelirseniz turnuvanın bir noktasında bu karşınıza çıkacaktır'' yorumunu yaptı.
EURO 2024'te C grubunda mücadele eden İngiltere, oynadığı iki maç sonunda 4 puan topladı.
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