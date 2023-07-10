Slovenya FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 07:33

Güncelleme: 10.07.2023 - 07:33

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 63-61 mağlup eden Slovenya, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan turnuvanın finalinde Slovenya ile Fransa karşılaştı.

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-14 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 35-34 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ortalarına doğru Fransa beraberliği yakalasa da (45-45) rakibi Slovenya, üçüncü periyodu 50-49 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen dördüncü periyodun son dakikalarında üstünlüğü tekrar eline alan Slovenya, müsabakadan 63-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.

Öte yandan, günün diğer karşılaşmasında Sırbistan'ı 80-52 mağlup eden İspanya, şampiyonada 3. oldu.