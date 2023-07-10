Slovenya FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı
Slovenya, Konya'da oynanan FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 63-61 mağlup ederek şampiyon oldu.
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa'yı 63-61 mağlup eden Slovenya, organizasyonu şampiyon tamamladı.
Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan turnuvanın finalinde Slovenya ile Fransa karşılaştı.
Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-14 üstün tamamlayan Slovenya, soyunma odasına 35-34 önde gitti.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ortalarına doğru Fransa beraberliği yakalasa da (45-45) rakibi Slovenya, üçüncü periyodu 50-49 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen dördüncü periyodun son dakikalarında üstünlüğü tekrar eline alan Slovenya, müsabakadan 63-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.
Öte yandan, günün diğer karşılaşmasında Sırbistan'ı 80-52 mağlup eden İspanya, şampiyonada 3. oldu.
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