Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda Sochaux ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Julien Stéphan yönetimindeki Rennes, deplasmanda Oswald Tanchot'un ekibi Sochaux ile karşı karşıya gelecek.
SOCHAUX - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?
Auguste Bonal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
SOCHAUX - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremy Stinat'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Rennes, bir önceki turda karşılaştığı Marsilya'yı penaltılarda 9-8 mağlup etmişti.
Sochaux ise Reims'i penaltılarda 5-4'lük skorla saf dışı bırakmıştı.
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