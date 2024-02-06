Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa Kupası son 16 turunda deplasmanda Sochaux ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:33
Sochaux - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Julien Stéphan yönetimindeki Rennes, deplasmanda Oswald Tanchot'un ekibi Sochaux ile karşı karşıya gelecek.

SOCHAUX - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Auguste Bonal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

SOCHAUX - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremy Stinat'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Rennes, bir önceki turda karşılaştığı Marsilya'yı penaltılarda 9-8 mağlup etmişti.

Sochaux ise Reims'i penaltılarda 5-4'lük skorla saf dışı bırakmıştı.



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