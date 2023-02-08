Socrates, depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyecek

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:23

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:23

Socrates Dergi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören yurttaşlar için bir yardım kampanyası düzenleyecek.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılacak canlı yayın organizasyonunda Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ve teknik direktör Mert Nobre sunuculuk yapacak.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Marcio Nobre ve Josef de Souza'nın sunumuyla birçok ünlü yıldız, Socrates ofisinden Instagram canlı yayınında bizlere katılıyor. Deprem bölgesi için toplanan bağışlar, Türkiye-Brezilya ortak yayınında @ahbaphesaplarına yapılıyor."

???? #GeçmişOlsunTürkiye

8 Şubat

20.00



Marcio Nobre ve Josef de Souza'nın sunumuyla birçok ünlü yıldız, Socrates ofisinden Instagram canlı yayınında bizlere katılıyor.



Deprem bölgesi için toplanan bağışlar, Türkiye-Brezilya ortak yayınında @ahbap hesaplarına yapılıyor. pic.twitter.com/TiaPFQ5EuP — Socrates (@SocratesDergi) February 8, 2023

Instagram'dan açıklama yayımlayan Brezilyalı iki isim, "Bugün saat 20.00'de depremde mağdur olmuş vatandaşlarımıza yardım edebilmek, maddi kaynak oluşturabilmek için bir canlı yayın yapacağız. Birçok Brezilyalı ve başka milletten yabancı futbolcu katılacak. Amacımız hem yardım sağlamak hem de insanları kendi güçleri doğrultusunda yardıma teşvik etmek. Saat 20.00'de hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.