Socrates, depremzedeler için yardım kampanyası düzenleyecek
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile teknik direktör Mert Nobre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören yurttaşlar için Socrates Dergi bünyesinde gerçekleştirilecek canlı yayın yardım organizasyonunda sunucu olarak yer alacak.
Socrates Dergi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören yurttaşlar için bir yardım kampanyası düzenleyecek.
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılacak canlı yayın organizasyonunda Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ve teknik direktör Mert Nobre sunuculuk yapacak.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Marcio Nobre ve Josef de Souza'nın sunumuyla birçok ünlü yıldız, Socrates ofisinden Instagram canlı yayınında bizlere katılıyor. Deprem bölgesi için toplanan bağışlar, Türkiye-Brezilya ortak yayınında @ahbaphesaplarına yapılıyor."
???? #GeçmişOlsunTürkiye— Socrates (@SocratesDergi) February 8, 2023
8 Şubat
20.00
Marcio Nobre ve Josef de Souza'nın sunumuyla birçok ünlü yıldız, Socrates ofisinden Instagram canlı yayınında bizlere katılıyor.
Deprem bölgesi için toplanan bağışlar, Türkiye-Brezilya ortak yayınında @ahbap hesaplarına yapılıyor. pic.twitter.com/TiaPFQ5EuP
Instagram'dan açıklama yayımlayan Brezilyalı iki isim, "Bugün saat 20.00'de depremde mağdur olmuş vatandaşlarımıza yardım edebilmek, maddi kaynak oluşturabilmek için bir canlı yayın yapacağız. Birçok Brezilyalı ve başka milletten yabancı futbolcu katılacak. Amacımız hem yardım sağlamak hem de insanları kendi güçleri doğrultusunda yardıma teşvik etmek. Saat 20.00'de hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD neden yetişemedi?
- Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
- Can kaybı anbean artıyor!
- 'Gelsinler tutuklasınlar'
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybında büyük artış
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Muhabir konuşturmadı
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı