Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 13:16
Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. TFF, karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.

VAR'DA ALPER ÇETİN OLACAK

Fenerbahçe ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak. Karşılaşmanın orta hakemi olarak ise Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. 


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