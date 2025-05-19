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Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken paylaşım!

Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken paylaşım!

19.05.2025 14:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken paylaşım!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.


FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.

Amrabat'ın paylaşımı şu şekilde:



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