Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Lens'ten Özbek stoper için ayrılık açıklaması!

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:39

Lens CEO'su Pierre Dreossi, adı Fenerbahçe ile anılan Abdukodir Khusanov hakkında konuştu.

"KHUSANOV AYRILACAK"

Genç oyuncunun takımdan ayrılacağını doğrulayan Dreossi, "Tüm kulüplerde ayrılmalar olur. Khusanov ayrılacak, henüz büyük bir teklif gelmedi. Gidenler olacak ama gelenler de olacak. Avrupa'yı hedeflemek için fazlasıyla yeterli kalitede bir kadromuz olacak. Ofansif olarak da kendimizi güçlendirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"DEĞERİNİ BULAN GİDER"

Takımdaki ekonomik dengeyi bulmak için bazı satışları yapmaları gerektiğini söyleyen Dreossi, "Ligdeki en iyi savunmaya sahibiz. Khusanov ayrılacak ama kulübümüzde hala çok sayıda değerimiz var. Yeni gelenlerle birlikte lig için daha donanımlı olacağız. Khusanov'un gitmesi gerekiyorsa, bu her şeyden önce ekonomik bir denge bulmak içindir" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

20 yaşındaki Özbek stoper, bu sezon Lens formasıyla çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı. Khusanov'un adı Fenerbahçe dahil birçok takımla anılıyor.