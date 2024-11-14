Sofyan Amrabat'tan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Adalet tecelli etti'

'MOURİNHO İLE UYUMUMUZ ÇOK İYİ'

Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden Amrabat, "Uyumumuz çok iyi. Herkes Mourinho'yu biliyor. Davranış şeklini, ne kadar büyük bir patron olduğunu, iletişim şeklini bu özelliklerini seviyorum. Aynı zamanda nazik ve sıcak tarafı da var ki bir teknik direktör için bence bu çok önemli. Harika bir hoca kendisi. Taktiksel yönü çok kuvvetli bir teknik adam. Bana göre takımda herkes onu çok seviyor. İyi, harika bir teknik direktör ve iyi bir insan" dedi.