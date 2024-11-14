Sofyan Amrabat'tan Trabzonspor maçı açıklaması: 'Adalet tecelli etti'
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sofyan Amrabat, transfer süreci ve Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Şunu söylemiştim Allah büyük ve bence adalet tecelli etti. Bu sebepten dolayı bulduğumuz gol tesadüf değildi" dedi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat transfer sürecini, Trabzonspor maçındaki golünü ve Jose Mourinho'yla ilgili düşüncelerini sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalında yayınlanan videoda anlattı.
'2 AY BOYUNCA GÖRÜŞTÜK'
Amrabat transfer sürecinin uzun sürdüğüni belirterek, "Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca görüştük. Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu çok önemli" açıklamasında bulundu.
'MOURINHO'YA HAYIR DEMEK ÇOK ZOR'
Tecrübeli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
"Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaparım. Hissettiğim şeyler çok güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim, Mourinho sizi çağrıyorsa ki herkes onu iyi tanıyor, o Özel Birisi. Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı Acun Bey'le yaptığım konuşmalar, hocamızla yaptığım konuşmalar ve taraftarlarımız ismim Fenerbahçe'yle anıldığı günden itibaren her gün binlerce mesaj aldım."
'BU BÜYÜK CAMİADA OYNAMAYI İSTEDİM'
Transfer süreciyle ilgili Amrabat ayrıca şunları kaydetti:
"Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür."
'MOURİNHO İLE UYUMUMUZ ÇOK İYİ'
Jose Mourinho'dan övgüyle bahseden Amrabat, "Uyumumuz çok iyi. Herkes Mourinho'yu biliyor. Davranış şeklini, ne kadar büyük bir patron olduğunu, iletişim şeklini bu özelliklerini seviyorum. Aynı zamanda nazik ve sıcak tarafı da var ki bir teknik direktör için bence bu çok önemli. Harika bir hoca kendisi. Taktiksel yönü çok kuvvetli bir teknik adam. Bana göre takımda herkes onu çok seviyor. İyi, harika bir teknik direktör ve iyi bir insan" dedi.
'BENCE ADALET TECELLİ ETTİ'
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor maçında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Amrabat o gole ilişkin şunları söyledi:
"Benim için gol atmak çok önemli değil. Ben takıma yardımcı olmaya çalışan birisiyim her zaman. Takımın oynamasına katkı sağlamak isteyen birisiyim lakin Fenerbahçe formasıyla attığım ilk goldü. Çok önemli bir goldü, galibiyeti getiren bir goldü. Özellikle böyle bir maçta, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ama herkes zaten biliyor geçen yıl olanları. Şunu söylemiştim Allah büyük ve bence adalet tecelli etti. Bu sebepten dolayı bulduğumuz gol tesadüf değildi."
15 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon Sofyan Amrabat 15 maçta süre aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.
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