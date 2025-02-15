Solskjaer, Dolmabahçe'de galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 22:50

Güncelleme: 15.02.2025 - 22:50

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk lig maçına çıktı.

Solskjaer, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu.

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti.

Norveçli teknik adam, ligde deplasmanlarda ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Öte yandan Solskjaer, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.