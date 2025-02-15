Solskjaer, Dolmabahçe'de galibiyetle başladı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tüpraş Stadyumu'nda çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk lig maçına çıktı.
Solskjaer, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu.
Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etmişti.
Norveçli teknik adam, ligde deplasmanlarda ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Öte yandan Solskjaer, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.
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