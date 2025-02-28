Solskjaer'den Mourinho sorusuna cevap: 'Yakında buluştuğumuzda...'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:01

Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a geliş süreci, takımdaki değişim ve siyah-beyazlı kulübe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Athletic'e verdiği röportajda Solskjaer, Beşiktaş'taki ilk günleri için, "Buranın durumu düşündüğümden daha kötüydü. Biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibiydi. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen, 'İşte yine başladık, başka bir teknik direktör, başka bir değişiklik' diye düşündüler. Farklı teknik direktörler ve başkanlar oldu ve değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ancak üç gün sonra Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yendik ve bu bir fark yarattı" dedi.

Solskjaer sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezonun ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur ve antrenmanda çok fazla değişiklik yapamazsınız çünkü ağrı ve sakatlık riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ama ben küçük, çok küçük şeyleri değiştirdim."

Daha önce Molde'de birlikte çalıştığı Erling Moe ve teknik ekibinde yer alan isimler için Solskjaer, "Erling (Moe) benimle geldi. Kendi başına mükemmel bir baş antrenör; lig şampiyonlukları kazandı ve Avrupa futbolunda antrenörlük yaptı. Molde'deki asistanımdı. Yanımda harika insanlar olduğunu biliyorum ancak taraftarlar da benimle birlikte getirdiğim insanların kalitesini görmeye başladı. Yıllardır birlikte çalıştığım Richard (Hartis) var. O bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra uzun süre takım çalıştırmayan ve bu dönemde birçok teklif aldığını aktaran Solskjaer şunları söyledi:

"Bana birçok iş teklifi geldi ama doğru fırsat olmalıydı. En az 40 tane teklif geldi. Ben insanlarla iletişim kuran biriyim; etrafımdaki insan sermayesini kullanıyorum. Beşiktaş, muhteşem bir şehirde harika bir tarihe sahip büyük bir kulüp. Ama daha önce iki kez konuşmuştum, altı ay önce ve bir yıl önce."

Oyun stiliyle ilgili Solskjaer, "Hiçbir zaman tek bir stile bağlı kalmadım. Birçok stil biliyorum ve iyi başladık, ancak önümüzdeki iki takımın (Galatasaray ve Fenerbahçe) çok gerisindeyiz. Ancak maçları domine edebileceğimiz ve maçları kazanabileceğimiz bir stil bulmamız gerekiyor. Eyüpspor galibiyeti yapmaya çalıştığımız şeyin çok iyi bir örneğiydi. Duygusal kontrolümüz vardı. 45. saniyede gol yedik ve kafanızı toparlayamazsanız zorlanabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Solskjaer ayrıca, "Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yolumuzla, farklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Benim ve başkanın yoluyla. Ancak transfer döneminde panik yoktu. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru ücretler karşılığında almamız gerekiyor. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Alex Oxlade-Chamberlain ve takımdaki genç oyuncularla ilgili soruya Solskjaer, "Alex iyi bir oyuncu ve daha iyi olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seviyorum ve Beşiktaş genç oyuncuları yetiştirmesiyle biliniyor. Burada iyi bir akademimiz var ve yedek kulübemiz çoğunlukla gerçekten inandığım genç oyunculardan oluşuyor. Bazıları çok iyi. Kişileri isimlendirip dikkat çekmeyeceğim ama uluslararası oyuncularımız var ve onlara bir şans vereceğim" yanıtını verdi.

Bu sezonki hedef için Solskjaer, "Elbette, ligde yükselmemiz gerektiği için kısa vadeli sonuçlara ihtiyacımız var. Avrupa'ya katılmamız gerekiyor ve bu ya ilk dörtte yer almakla ya da kupayı kazanmakla olacak. Ama gençlere de süre vermeli ve onlara deneyimli oyuncularla oynama şansı vermeliyim. Bir sürü genç oyuncuyu öylece gönderemezsiniz, bir dengeye ihtiyacınız var ve onları çok erken oynatırsanız geriye düşürebilirsiniz. Daha enerjik bir takım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla görüşüp görüşmediğiyle ilgili Solskjaer şunları söyledi:

"Hayır, ama yakında onlarla oynayacağız. Jose'ye ve futbolda yaptıklarına büyük saygım var. Uzun süre oturup konuşmadık çünkü ben United'da ve o Spurs'teyken Covid zamanıydı. Ama yakında buluştuğumuzda onu göreceğim."