Solskjaer rüzgârı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

51 yas¸ındaki hoca, dün bas¸kan Serdal Adalı ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Samsunspor maçı öncesi teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla tanıs¸ıp bas¸arı diledi. Solskjaer, Samsunspor kars¸ılas¸masını Tüpras¸ Stadyumu’ndaki özel locada yardımcısı Erling Moe ve ekibiyle izledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, tecrübeli çalıs¸tırıcıya sevgi gösterisinde bulunup destek verdi. Solskjaer’in maç boyunca notlar alması dikkat çekti.

HAKEME TEPKİ

Maçın 2. dakikasında Gedson Fernandes, Samsunlu Van Drongelen’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bes¸iktas¸, bariz gol s¸ansı ve son adamdan dolayı Van Drongelen’in kırmızı kart görmesini bekledi. Hakem Kadir Sagˆlam sarı gösterdi. 4. dakikada Bes¸iktas¸lı Emirhan’ın ceza sahasında Moundilmadji’nin ayak bilegˆine müdahalesinde Samsunspor penaltı bekledi. Sagˆlam devam ettirdi, I·spanyol VAR hakemi Adrian Vega’dan izleme tavsiyesi gelmedi. 64’te Van Drongelen’in Immobile’ye faulünde hakem Sagˆlam, Samsunlu oyuncuya 2. sarıdan kırmızı gösterdi. Konuk ekip uzun süre karara isyan etti.