Solskjaer'den beraberlik değerlendirmesi: 'Kendimizi ikinci yarı oyuna veremedik'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 21:58

Güncelleme: 19.04.2025 - 21:58

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlıların golünü Rafa Silva kaydetti. Beşiktaş puanını 49 yaptı ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"İlk yarı çok iyiydik. İyi kontrol, 2-0'a çok yakındık. Çok yakın bir ofsayttı. Rafa iyi oynadı. İkinci yarı golü yedikten sonra duygusal olarak kontrolümüzü kaybettik. Bu oyuncular, bu kulüp zor durumdan geçiyor. Hayal kırıklığı ama üzerinde çalışmamız lazım. Mustafa çok çalıştı, kas ağrısı yaşadı çıkarmak zorunda kaldık. Semih'i oyuna aldık, gole yakındı ama olmadı. Orta sahada daha fazla kontrolü elimize almak istedik. Gabriel Paulista da bize saha içinde söyledi. Kenarlara Masuaku ve Svensson'u alarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Kendimizi ikinci yarı oyuna veremedik. Göztepe'yi çok koşturtamadık ikinci yarı. İlk yarıdaki gibi ikinci yarı orta sahayı kontrol edemedik. Topu daha fazla kontrol edemedik. İsmail Köybaşı'yı golünden dolayı tebrik ettim. Harika bir gol attı. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Beşiktaş'ta geçmişi olan bir oyuncu."