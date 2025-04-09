Yıldız futbolcudan Mourinho ve Solskjaer'e övgü!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:33

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:33

Futbol kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da sürdüren ve Avrupa Ligi çeyrek finalinde daha önce formasını giydiği Manchester United'a rakip olacak Nemanja Matic açıklamalarda bulundu.

Athletic'e verdiği röportajda Matic, Manchester United dönemini anlatırken daha önce birlikte çalıştığı Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnnar Solskjaer ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili de konuştu.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde oynanacak Lyon-Manchester United maçı için Matic, "Atmosfer muhteşem olacak. İnsanlar çok iyi bir maç bekleyebilirler. Burada çok sayıda iyi, deneyimli oyuncumuz ve büyük bir kadro var. Rayan Cherki birçok kulübün izlediği, tek bir hareketle maçı belirleyebilen inanılmaz bir yetenek. Birçok kişinin tanıdığı Alexander Lacazette burada. Manchester United için zor olacak ve Avrupa Ligi her iki kulüp için de çok önemli" ifadelerini kullandı.

'O MAÇI KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZİ HİSSETTİM'

Matic, "Solskjaer senin, Scott McTominay ve Fred'in olduğu bir orta sahayı sevdiğini söyledi ve 'Her şeyini veren gerçek profesyoneller' ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, Villarreal'e karşı oynanan 2021 Avrupa Ligi finalinde seni ilk 11'de oynatmamasının bir hata olduğunu, çünkü o maçın sana uygun olduğunu da söyledi" sözlerini şöyle yanıtladı:

"Evet, bana bunu söyledi. Yanlış değildi ama yine de o maçı kazanmayı hak ettiğimizi hissettim. Şimdi bugünden bakınca, insanlar Ole'nin kulüp için iyi biri olduğunu daha iyi anlıyor ama sadece o değil. Kieran McKenna mükemmel bir antrenördü, Michael Carrick ve Martyn Pert de öyle. Darren Fletcher da bize yakın bir isimdi. Hepsinin harika bir kimyası vardı ve kulüpte daha fazla şansları olmadığı için üzgünüm ama futbol böyle bir şey."

MOURINHO 'PALYAÇO OLMAK İSTEMİYORUZ' DEDİ

"Manchester United'da forma giydiğin dönemdeki en iyi ve en kötü anıların hangileri?" sorusunun en iyi kısmını Matic şöyle yanıtladı:

"Manchester City'e karşı (2020) 1-0 kazanılan maçta tek golü ben attım ve Pep o karşılaşmadan sonra benden çok bahsetti, bunu duymak güzeldi. Chelsea ve Manchester United'da onun takımına karşı birçok maç oynadım. Crystal Palace'a karşı son dakikada bir galibiyet golü attım (Mart 2018) ancak Manchester City'ye karşı devre arasına 2-0 geride girdiğimi bir maç daha vardı (Nisan 2018). O gün şampiyonluğu kutlamayı planladılar (Manchester City). Devre arasında Jose (Mourinho) bize şöyle dedi, 'Dinleyin çocuklar, partiyi yapmaya hazırlar ve bizim palyaço olmamızı istiyorlar. Palyaço olmak istemiyoruz'. Üç gol attık ve 3-2 kazandık."

'KOVULDUKLARINDA SORUMLULUĞUN BİR PARÇASI OLDUĞUMU HİSSETTİM'

Matic, en kötü kısmı içinse şu ifadeleri kullandı:

"En kötü nokta, herhangi bir teknik direktörün kovulduğu zamandı. Jose ve Ole kovulduğunda sorumluluğun bir parçası olduğumu hissettim. Maçlarda iyi veya kötü oynayabilirsiniz, bu bir spor ancak insanlar işlerini kaybettiklerinde kendimi kötü, çok kötü hissederim."

'ÖZEL BİR KİŞİYDİ'

Eski teknik direktörü Jose Mourinho için Matic ayrıca, "O özel bir kişiydi. Diğer insanlardan farklı bir şeye, oyuncularla çok güçlü bir bağa sahipti. Onu tek bir cevapla açıklayamam, onun hakkında tam bir film yapmam gerekir. Onun hakkında çok fazla hikayem var. Gittiği her yerde manşetlere çıkıyor ve onsuz futbol aynı değil. Premier Lig, Jose'yle daha iyi. Ligde eksik olan şey tam olarak o, bir kulübün onu transfer etmesi gerek. Gişe rekorları kırıyor" ifadelerini kullandı.