Solskjaer'den galibiyet değerlendirmesi: 'Beşiktaş karakterini gösterdik'

Yayınlanma: 01.03.2025 - 23:17

Güncelleme: 01.03.2025 - 23:17

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Joao Mario ve Semih Kılıçsoy attı. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 44 yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Norveçli çalıştırıcı takımın ilk yarı performansını beğenirken ikinci yarı iyi oynadıklarını ifade etti, "3 puan her zaman ana amacımız. İlk yarı ve ikinci yarı farklıydık. İlk yarı iyi oynadık ama gol atamadık. Joao'nun golü güzeldi. İkinci yarı fantastik değildik ama çalıştık, savaştık. Bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. Mert, Jonas, Emirhan, Felix ve diğer oyuncular çok iyi savunma yaptılar. Bir haftada 3. maçımız. Belki bunun bir yorgunluğu olabilir. İlk yarı önde çok iyi bastık. İkinci yarı topu rakibimize verdik. İkinci yarı rakibimiz çok fazla boş oyuncu buldu. Çok fazla şans verdik. Her maçta yüzde 100 veremeyebiliriz ama bu maçta takımın tutumu beni mutlu etti. Alex yeni bir pozisyonda oynuyor. İyi işler yaptı ama daha iyi olması için zaman lazım. İkinci yarı takım olarak sorun yaşadık. İkinci yarı Alex'i çıkarıp Amir'i koyduk. Her oyuncudan katkı alacağız" şeklinde konuştu.