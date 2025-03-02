Spor yazarları Beşiktaş - Kayserispor maçını yorumladı: 'Solskjaer’de büyülü kahramanların sırları var'

"BİR DOKTOR EDASIYLA YAKLAŞTI YENİ TAKIMINA"

Uğur Meleke: "Dün Kayserispor önünde özellikle ikinci devrede oyun standardı olarak Eyüpspor ya da Trabzonspor maçının altında kaldılar ama yine de bazı önemli gelişimlerin altını çizmemiz gerek Beşiktaş’ta. 1) Ben ilk canlı izlediğim günden itibaren Al Musrati’ye verilen paranın pek de makul olmadığını dile getirmiştim. Solskjaer onun formasını o tip sert, dayanıklı, savaşçı ama yeteneği kısıtlı bir oyuncuya değil, derin oyun kurucu rolünde yetenekli Oxlade-Chamberlain’a verdi. Dün 60 dakika Oxlade, yarım saat de Amir Hadziahmetovic oynadı ön libero rolünde. İkisi de gerek oyun kurulumunda kaliteleri, gerekse karşılamada iştahlarıyla iyiydiler. Solskjaer, Oxlade-Chamberlain’i kazandığı için gururludur bence. 2) Beşiktaş’ta uzun top yasaklandı adeta. Mert Günok maç başına 30 uzun top vuruyordu Solskjaer öncesi. Şu anda neredeyse tamamen bıraktı bu huyu. 3) Beşiktaş’ta kenardan penaltı noktası üzerine anlamsız yüksek orta alışkanlığı da yok oldu artık. Kanat hücumu var ama çizgiye inen (havadan bölgeye değil) yerden adama atıyor topu. Solskjaer bir doktor edasıyla yaklaştı yeni takımına. Önce doğru teşhisi koydu, şimdi tedavi sürecinde." (Hürriyet)