Spor yazarları Beşiktaş - Kayserispor maçını yorumladı: 'Solskjaer’de büyülü kahramanların sırları var'
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.
"SADECE MÜCADELE"
Adnan Dinçer: "İlk yarıda sahada yaratıcılık ve hareketli futbol adına hiçbir şey yoktu. Kullanılan kornerde Kayserispor savunmayı unutup Beşiktaş’a boş alan bırakarak adeta golü hediye etti. İkinci yarı Kayserispor’un skoru değiştirmek adına hızlı başlamasından dolayı tempo artsa da kaliteli bir oyun izleyemedik. Joao Mario’nun artan formu göze çarpıyor. Rafa yine orkestra şefi gibiydi, golde payı vardı. Immobile’nin haftalardır süren durgunluğu izaha muhtaç. Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, oyun açısından olmasa da mücadele bakımından bu sezonun önceki dönemine göre yükselişte." (Cumhuriyet)
"BİR DOKTOR EDASIYLA YAKLAŞTI YENİ TAKIMINA"
Uğur Meleke: "Dün Kayserispor önünde özellikle ikinci devrede oyun standardı olarak Eyüpspor ya da Trabzonspor maçının altında kaldılar ama yine de bazı önemli gelişimlerin altını çizmemiz gerek Beşiktaş’ta. 1) Ben ilk canlı izlediğim günden itibaren Al Musrati’ye verilen paranın pek de makul olmadığını dile getirmiştim. Solskjaer onun formasını o tip sert, dayanıklı, savaşçı ama yeteneği kısıtlı bir oyuncuya değil, derin oyun kurucu rolünde yetenekli Oxlade-Chamberlain’a verdi. Dün 60 dakika Oxlade, yarım saat de Amir Hadziahmetovic oynadı ön libero rolünde. İkisi de gerek oyun kurulumunda kaliteleri, gerekse karşılamada iştahlarıyla iyiydiler. Solskjaer, Oxlade-Chamberlain’i kazandığı için gururludur bence. 2) Beşiktaş’ta uzun top yasaklandı adeta. Mert Günok maç başına 30 uzun top vuruyordu Solskjaer öncesi. Şu anda neredeyse tamamen bıraktı bu huyu. 3) Beşiktaş’ta kenardan penaltı noktası üzerine anlamsız yüksek orta alışkanlığı da yok oldu artık. Kanat hücumu var ama çizgiye inen (havadan bölgeye değil) yerden adama atıyor topu. Solskjaer bir doktor edasıyla yaklaştı yeni takımına. Önce doğru teşhisi koydu, şimdi tedavi sürecinde." (Hürriyet)
"SİNEMADAKİ BÜYÜLÜ KAHRAMANLARIN SIRLARI VAR"
Attila Gökçe: "Solskjaer’de, sinemadaki büyülü kahramanların sırları var sanki… O gelinceye kadar farklı antrenörlerin elinde zirve yarışından çabucak kopan, gelene-gidene puan kaptıran, birbirinden kopuk ve uzak oyuncularla takım kimliğini kaybeden Siyah-beyazlı takım, kötünün alışkanlık haline geldiği hedefsiz ve amaçsız günlerle taraftarın da güvenini kaybetti. Solskjaer, Beşiktaş’ın hikayesini çabucak değiştirmeyi başardı. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Dün 6. galibiyeti sağladılar. Hareketli, üst üste pozisyonların oluşturulduğu, şutların ve çalımların sergilendiği bir maç izledik. Sadece Beşiktaş değil, Kayserispor da içinde bulunduğu sıkıntılı ortama rağmen pozitif futbol oynuyordu. Beşiktaş’ın oyununda en önemli özellik, savunma, orta alan, hücum bölgesindeki futbolcuların akan oyunda yer değiştirerek rakip karşısında en azından bir fazla adamla ağırlık oluşturmalarıydı. Uduokhai, Emirhan ve Chamberlain farklılık yarattılar." (Milliyet)
"OYUNU DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRDİ"
Ali Gültiken: Kazanmanın getirmiş olduğu güvenle beraber takım içerisinde bazı oyuncuların da performanslarını biraz daha yükselttiğini gördük. Mario'nun gol atması son haftalarda kendi adına iyi gidişin pozitif yönü oldu. Chamberlain'ın da oyun içerisinde pas dağıtımında ve dönen toplardaki kazanımlarda ciddi destekleri oldu. Bu oyuncuların kıpırdamasıyla Beşiktaş oturtmak istediği oyunu daha iyi bir noktaya getirdi. Taşlar yerine oturdukça Beşiktaş yukarıya doğru daha hızlı ilerliyor. (Sabah)
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