Üst üste 4. galibiyet... Beşiktaş, Kayserispor'u 2 golle geçti!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 19:25

Güncelleme: 01.03.2025 - 22:34

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Ole Gunnar Solskajer ile ligde yenilgisi olmayan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini aldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ise çıktığı 5. maçta ilk kez mağlup oldu.

Galbiyetin ardından puanını 44'e yükselten Siyah-Beyazlılar, 4. sırada yer aldı. 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar ise 17. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-0 Kayserispor

96' GOL | Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

95' PENALTI! Muçi sol kanattan ceza sahasına girerek ortalamak istedi ancak Kartal'ın müdahalesi sonrası Muçi yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

94' Ramazan Civelek, orta alanan ceza sahasına uzun bir top gönderdi. Kaleci Mert kalesinden açılarak topa sahip oldu.

88' Beşiktaş'ta Rafa Silva yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

85' Carole, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

82' Arroyo, sağ kanattan ceza yayında bulunan Gedson'a yerden pasını verdi. Gedson'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci Bilal'de kaldı.

81' Kayserispor'da Ali Karimi yerine Talha Sarıarslan oyuna dahil oldu.

78' Kayserispor'da Nazon yerine Bahoken oyuna dahil oldu.

74' Rafa Silva, rakip yarı alanın solunda iki oyuncudan sıyrılıp sol kanatta koşu yapan Muçi'ye pasını aktardı. Muçi, çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Top, kaleci Bilal'de kaldı.

73' Rafa Silva, sağ kanattan Keny Arroyo ile kısa paslarla ceza sahasına girdi. Rafa Silva, ceza sahası sağında dar bir açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71' Kayserispor'da Hasan Ali ve Bourabia'nın yerlerine Lionel Carole ile Ackah oyuna dahil oldu.

68' Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Joao Mario'nun yerlerine Semih Kılıçsoy ile Ernest Muçi oyuna dahil oldu.

66' Immobile sol kanattan ceza sahası solunda bulunan Masuaku'ya yerden çevirdi. Masuaku'nun sol ayağıyla vurduğu sert şut yan ağlarda kaldı.

63' Kartal'ın kullandığı köşe vuruşunda Uduokhai, topa hamlesini yaptı ve tehlikeyi önledi.

60' TEHLİKELİ ATAK! Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Keny Arroyo'nun ceza yayı sağından çektiği şuta ayak koyan Uduokhai'nin dokunuşunu kaleci Bilal kurtardı.

58' Beşiktaş'ta Chamberlain ve Rashica'nın yerlerine Hadziahmetovic ile Arroyo oyuna dahil oldu.

57' GOL YOK OFSAYT! Bourabia, ceza sahasının gerilerinden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştturdu. Pozisyonun ardından ofsayt nedeniyle GOL geçersiz sayıldı.

53' ÖNEMLİ POZİSYON! Nazon sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert, ayaklarıyla topu kurtardı ve tehlikeyi önledi.

50' Nazon, sol kanattan ceza sahasına girerek ortalamak istedi ancak Emirhan Topçu araya girerek topu kazandı ve tehlikeyi önledi.

47' Rafa Silva, orta alandan topu sürerek ceza sahası solundaki Immobile'ye pasını aktarmak istedi anca kaleci Bilal, topa sahip oldu.

46' Kayserispor'da Carlos Mane'nin yerine Ramazan Civelek oyuna dahil oldu.

45' GOL | Rafa Silva'nın sağ kanattan attığı pas ile başlayan Beşiktaş kontra atağında Ciro Immobile'nin ara pasında sol kaantta topla buluşan Joao Mario ceza sahası sol çaprazda yerden düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderiyor.

41' Joao Mario, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Attamah, topu karşıladı ve tehlkeyi önledi.

39' Immobile, orta alandan topu ceza sahasına sürmek istedi ancak Kolovetsios araya girerek topu kazandı.

36' ÖNEMLİ POZİSYON! Carlos Mane, orta alandan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Mert'ten dönen top bir kez daha Mane'de kaldı. Mane'nin dar alandan yaptığı vuruşta Mert Günok, topu kontrol etti.

35' Karimi, ceza yayının gerilerinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

29' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

27' Bourabia, orta alanda Gedson'a yaptıpı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Joao Mario, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

20' Carlos Mane, orta alanda Emirhan Topçu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17' Karimi, tedavisinin ardından saha kenarına alındı. Mücadele Beşiktaş'ın serbest vuruşuyla yeniden başladı.

16' Karimi, orta alanda Chamberlain'e faul yaptı. Pozisyonun ardından Karimi, yerden kalkamadı. Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

15' Karimi'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Masuaku topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

10' Joao Mario, ceza yayının gerisinden sağ ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı bir şekilde dışarı gitti.

9' Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

7' Rashica, sağ kanattan ceza sahasına girip ortalamak istedi ancak Hasan Ali araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

3' Immobile, ceza yayının sağından ceza sahasına hareketlenen Rafa'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.