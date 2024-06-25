Beşiktaş'tan İsviçreli yıldıza kanca!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Torino forması giyen İsviçreli oyuncu Ricardo Rodriguez ile ilgilendiği iddia edildi.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Rodriguez için harekete geçti.
AYRILMA KARARI ALDI
Haberde 31 yaşındaki İsviçreli sol bek ile Torino arasında herhangi bir şekilde sözleşme iletişimine geçmediği ve Rodriguez takımdan ayrılacağı söylendi.
3 KULÜP DAHA DEVREDE
Ayrıca Ricardo Rodriguez için Beşiktaş'ın yanı sıra Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg'un da devrede olduğu söylendi.
Önceki sezon Torino formasıyla 37 resmi maça çıkan Ricardo Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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