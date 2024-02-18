Son anları nefes kesti: Gaziantep'te kazanan yok!
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Gaziantep FK, 83. dakikada Ogün Özçiçek ile öne geçti. Samsunspor, bu gole uzatma dakikalarında Lubo Satka ile cevap verdi.
Göz Atın
Bu sonucun ardından Samsunspor 30, Gaziantep FK 28 puana yükseldi.
Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
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