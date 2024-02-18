Son anları nefes kesti: Gaziantep'te kazanan yok!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:53
Son anları nefes kesti: Gaziantep'te kazanan yok!
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Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 83. dakikada Ogün Özçiçek ile öne geçti. Samsunspor, bu gole uzatma dakikalarında Lubo Satka ile cevap verdi.

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Bu sonucun ardından Samsunspor 30, Gaziantep FK 28 puana yükseldi.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.


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