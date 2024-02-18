Galatasaray'a 45 dakika yetti: Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:05

Güncelleme: 18.02.2024 - 21:00

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

SERİYE DEVAM ETTİ!

Galatasaray bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım ligde oynadığı son 14 maçta mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda sadece 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

2 PUAN FARKLA LİDER

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

Galatasaray bir sonraki hafta ligde Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım lig maçından önce Sparta Prag ile Perşembe günü tur mücadelesi verecek. Ankaragücü ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Saponara, Efkan Bekiroğlu, Renaldo, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Karşılaşmadan önemli anlar | Ankaragücü 0-3 Galatasaray

90' Hakem ikinci yarının sonuna 3 dakika ekledi.

85' Orta alanda topla buluşan Sergio oyunun yönünü değiştirmek istedi fakat Berkan'a çarpan top Ankaragücü'nde kaldı.

84' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Barış Alper giren oyuncu Ali Turap.

83' Sağ kanatta Tete'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Barış ortasını açtı ancak top Vinicius'a gelmeden savunma topu kornere yolladı.

81' Zaha sol kanattan topla birlikte geldi ve pasını Tete'ye verdi fakat Tete ceza sahasına girerken Mert araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

80' Stelios Kitsiou, Berkan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

78' Ankaragücü'nde de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Pedrinho giren oyuncu Christian Bassogog.

77' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Kerem ve Sanchez giren oyuncular Vinicius ve Eyüp.

76' Sergio Oliviera şansını çok uzaklardan denedi ancak top üst direkte patladı ve oyun alanına geri döndü.

75' Berkan sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kerem'e pasını verdi ancak top doğrudan auta çıktı.

73' Morutan sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kaleci Muslera'da kaldı.

71' Morutan sağ kanattan koşu gösteren Kitsiou'ya pasını verdi ancak Köhn araya girdi ve topu kazandı.

70' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ali Kaan uzak köşeye şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

68' Morutan sağ kanattan topla birlikte geldi fakat yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

67' Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cephas giren oyuncu Anastasios Chatzigiovanis.

61' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Mertens ve Kerem Demirbay giren oyuncular Zaha ve Sergio Oliviera.

60' Cephas sol kanatta topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

59' Köhn, Morutan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Radakovic topu kornere uzaklaştırdı.

57' Barış sağ kanattan topla çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

56' Orta alanda topu kazanan Sowe sağ kanatta boşta olan Morutan'a pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

55' Pozisyonun devamında Kerem Aktürkoğlu sol kanattan hızlı çıktı ve ceza sahasına koşan Icardi'ye pasını verdi fakat burada da Mert araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

49' Kerem'in ortasında Nelsson'un kafa vuruşu kaleci Bahadır'da kaldı.

48' Barış'ın pasıyla bir anda ceza sahasına giren Mertens şutunu çekti ancak Radakovic'e çarpan top kornere çıktı.

46' İkinci yarı Ankaragücü'nün santrasıyla başladı. İki takıma da başarılar.

46' Ankaragücü'nde iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Kazımcan, Efkan ce Saponara giren oyuncular Tolga Ciğerci, Olimpiu Morutan ve Mert Çetin.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Köhn sol kanatta Nelsson'un pasıyla savunma arkasına sarktı ve topla buluştu fakat ortasında Cephas'a çarpan top kornere çıktı.

45' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

43' Sağ kanattan topla birlikte gelen Cephas ortasını açtı ancak Köhn araya girdi ve topu kornere gönderdi.

42' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mertens uzaklardan şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

40' Penaltıda topun başına geçen Icardi kendi soluna sert bir şekilde vurdu ve kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi.

39' GOL | Mauro Icardi, penaltıdan bulduğu gol ile farkı üçe çıkarttı.

32' Kendi yarı sahasında topu kazanan Cephas sağ kanattan topla birlikte çıktı ancak Köhn geldi ve ikili mücadele sonucu topu kazandı.

30' Galatasaray etkili geldi. Köhn'ün ara pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışındaki Icardi'ye pasını verdi. Icardı'nin gelişine estetik vuruşunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

29' Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Cephas ceza sahası içindeki Stelios Kitsiou'ya pasını verdi. Kitsiou'nun vuruşunu Muslerla kornere çeldi.

24' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışına açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu topa gelişine sert vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

23' Orta sahada topla buluşan Kerem Demirbay savunma arkasına sarkan Tete'ye pasını verdi ancak savunma topu kornere yolladı.

22' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

21' Köhn sol kanattan topla birlikte çıktı ancak ceza sahası dışında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

17' Santra sonrasında topu kazanan Icardı savunma arkasına sarkan Tete'ye pasını verdi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

16' Rakip yarı sahada presi yapan ve topu kazanan Davinson pasını sağ kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi. Kerem'in içeriye çevirdiği topta boşta kalan Davinson düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

14' GOL | Davinson Sanchez farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

14' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boşta kalan Kerem Demirbay topa yükseldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

13' GOL | Kerem Demirbay Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

11' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

10' Sol kanatta topla buluşan Mertens ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

9' Ankaragücü etkili geldi. Cephas'ın pasında bir anda ceza sahası içine giren Efkan'ın vuruşunu Muslera köşeden çıkardı.

8' Efkan kendi yarı sahasından topla geldi ve pasını sağ kanattaki Cephas'a vermek istedi ancak Köhn son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

7' Kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'na saha dışından yabancı madde atıldı. Oyun kısa süreliğine durdu.

6' Ön alan baskısıyla topu kazanan Tete orta alandaki Kerem Demirbay'a pasını verdi. Kerem'in ceza sahası içindeki Icardi'ye pasını Radakovic kornere yolladı.

5' Cephas sağ kanattan topla gelmek istedi ancak Köhn'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.