Son antrenmanda sakatlandı... Göztepe maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı. Son antrenmanda sakatlanan Onur Bulut, kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kafilesi belli oldu. Son idmanda sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Onur Bulut kadroda yer almadı.
Onur Bulut'un yanı sıra Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi, Elan Ricardo ve Necip Uysal da kafilede yer almayan diğer isimler.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu şöyle:
Etiketler: #beşiktaş #göztepe #onur bulut
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