Son dakika |Cinayet soruşturmasında aranan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı
İstanbul Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı.
Trafikte yol verme tartışması yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş ederek 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı. Öztürk, sorgusunun ardından “Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay 19 Eylül günü Çekmeköy'deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelmiş. Eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında çıkan yol verme tartışmasında Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürülmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında firari olan şüpheli Sezer Öztürk, Artvin'den Gürcistan'a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalandı.
'İLLA HAKLI OLMAK İÇİN ÖLMEM GEREKMİYOR'
Öztürk, ifadesinde “Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı" diyerek suçlamayı kabul etmedi.
TUTUKLANDI
Hakimlik, Öztürk'ün “Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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