Son dakika | Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yer alamayacak

30 Ocak 2022 Pazar, 13:45

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipten yapılan açıklamaya göre, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ergin Ataman karşılaşmada yer alamayacak.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şöyle:

"Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız."