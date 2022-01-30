Son dakika | Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yer alamayacak
Anadolu Efes, üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko maçında yer almayacağını açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipten yapılan açıklamaya göre, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Ergin Ataman karşılaşmada yer alamayacak.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şöyle:
"Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 30, 2022
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