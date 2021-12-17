Son dakika | Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik sorumlu olarak Volkan Demirel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.
Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz." denildi.
Karagümrük'ün açıklaması:
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."
Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021
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