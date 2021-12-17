Son dakika | Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik sorumlu olarak Volkan Demirel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 12:47
Son dakika | Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

Karagümrük'ün açıklaması:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz."


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