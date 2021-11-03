SON DAKİKA | Fatih Terim Galatasaray'ın yarınki ilk 11'ini açıkladı!

Son dakika...Fatih Terim, yarın oynanacak Lokomotif Moskova maçının ilk 11'ini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:27
SON DAKİKA | Fatih Terim Galatasaray'ın yarınki ilk 11'ini açıkladı!
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Terim, düzenlediği basın toplantısında yarın oynanacak mücadelede sahaya çıkacak ilk 11'i de açıkladı.

Fatih Terim'in açıkladığı kadro şu şekilde:

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler