Son dakika | Fenerbahçe, Szalai hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

07 Aralık 2021 Salı, 16:39

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Attila Szalai ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli takım, Macar stoper ile ilgili çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir."