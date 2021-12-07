Attila Szalai rekor transferle gitmeye hazırlanıyor
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Attila Szalai için Macaristan Milli Takımı Marco Rossi'nin transfer açıklaması olay oldu. Szalai transfer rekoru kırarak Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor.
Transferde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Attila Szalai için flaş gelişmeler yaşanıyor. Önce Fenerbahçe'nin Macar futbolcusunun milli takımdaki teknik direktörü Marco Rossi, başarılı stoperin gideceği takımı duyurdu.
Ülkesinde Calciomercato'ya röportaj veren İtalyan teknik direktör, Serie A ekiplerinin de peşinde olduğu Szalai soruldu. Rossi, "Evet Attila Serie A'da oynamak için uygun bir yapıya sahip. İspanya'dan da önemli takımlar onu takip ediyordu, ancak sanırsam Chelsea transferini bitirdi" dedi.
Szalai için bir başka çarpıcı açıklama da İngiltere'den geldi. İngiliz gazeteci Jack Weita bir tweet atarak, "Chelsea ve Fenerbahçe, Szalai transferi için anlaştı. Evraklar hazırlandı ve birkaç saat içinde imzalanacak. Chelsea, Fenerbahçe'ye yaklaşık 25 milyon Sterlin (30 milyon Avro) bonservis ödeyecek" yazdı.
Süper Lig'deki son Çaykur Rizespor maçında Filip Novak cezalı olduğu için şans bulan Attila Szalai, 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Apoel Nicosia'dan yaklaşık 2.5 milyon Avro'luk bedelle transfer etmişti.
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