Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak basın toplantısı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda 19.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü ortak basın toplantısı düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 14:42
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak basın toplantısı
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, bugün ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.

Maçın ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nihan Su, Nef Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki teknik direktör ile birlikte iki takımın kaptanları da maç sonrası basın toplantısına katılacrak soruları yanıtlayacak.


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