Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak basın toplantısı

07 Aralık 2021 Salı, 14:42

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, bugün ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.

Maçın ardından Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nihan Su, Nef Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İki teknik direktör ile birlikte iki takımın kaptanları da maç sonrası basın toplantısına katılacrak soruları yanıtlayacak.