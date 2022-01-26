Son dakika | Fenerbahçe'de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif!

26 Ocak 2022 Çarşamba, 14:43

Fenerbahçe 4 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Açıklamada, kaptan Mesut Özil'e bugün "anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu" yapıldığı da belirtilerek, "Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir" denildi.