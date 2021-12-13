Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:03

Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00’da başladı. Kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off’undaki rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SLAVIA PRAG

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti.

PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off’ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat’ta yapılacak.



