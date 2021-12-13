Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 16.00’da başladı. Kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe’nin Konferans Ligi play-off’undaki rakibi belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SLAVIA PRAG
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti.
PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN?
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off’ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat’ta yapılacak.
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