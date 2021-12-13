UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kurası çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri saat 15.00'te çekilen kura ile belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
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