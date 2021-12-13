UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kurası çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off eşleşmeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:18
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off kurası çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri saat 15.00'te çekilen kura ile belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreninin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olimpiakos

RB Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın Son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.


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