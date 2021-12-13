Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde kuranın tekrarlanacağını açıkladı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:45

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

KURA TEKRARLANACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekimi, Türkiye saati ile 17.00'de tekrar yapılacak.