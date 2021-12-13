Son dakika | UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde kuranın tekrarlanacağını açıkladı
İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.
Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.
UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.
KURA TEKRARLANACAK
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Kura çekimi, Türkiye saati ile 17.00'de tekrar yapılacak.
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