SON DAKİKA | Ferdi Kadıoğlu milli takım hakkında açıklamada bulundu

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:50

Milli takım tercihinin sorulması üzerine de Ferdi Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz karar vermedim. Ama zor bir karar. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek. Verdiğimde zaten herkes görecektir" açıklamasını yaptı.

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