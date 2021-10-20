SON DAKİKA | Ferdi Kadıoğlu milli takım hakkında açıklamada bulundu
Son dakika... Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi hakkında açıklamada bulundu.
Milli takım tercihinin sorulması üzerine de Ferdi Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz karar vermedim. Ama zor bir karar. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek. Verdiğimde zaten herkes görecektir" açıklamasını yaptı.
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