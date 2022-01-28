Son dakika | Galatasaray'da başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Spor Kulübü, başkan yardımcılığı görevi için Özgür Kalelioğlu'nun atandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2022 Cuma, 14:14
Son dakika | Galatasaray'da başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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