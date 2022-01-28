Son dakika | Galatasaray'da başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
Galatasaray Spor Kulübü, başkan yardımcılığı görevi için Özgür Kalelioğlu'nun atandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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