Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'yi 2 maçtır karşılaşmalara MİM hazırlıyor

F.Bahçe, bu yapısı ile sadece ligi falan bırakmış Malatya'yı yenerdi; yendi. 3 puan iyidir. Afyon kupa maçına da MİM hazırlar takımı. Vitorzede Burak Kapacak oynar muhtemelen. Oynamalı da.. MİM'ler iyi futbolcular. Kankaları Sosa ve Pelkas da öyle. Ama onları bir ahenkle oynatacak tatlı-sert bir teknik adamın önemini sanırım onlar da görmüştür. Yeni gelen hocaya sahip çıksınlar. Erol 1; Vitor 2 olur; bir daha olmaz..