Son dakika | Sadettin Saran: Fenerbahçe'de bir sonraki seçimde aday olacağım
Fenerbahçeli eski yönetici Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde aday olacağını açıkladı.
İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi. Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." şeklinde görüş bildirdi.
2018 yılında Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.
SADETTİN SARAN KİMDİR?
Steven Sadettin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Eğitimi almıştır. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmıştır. Daha sonra Saran Holding'i kurmuş ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlenmiştir.
Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı. Saran, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yönetimde görev almıştır.
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