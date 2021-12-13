Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:23
Son dakika | Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşmeler şöyle:

  • Benfica-Real Madrid 
  • Villarreal-Manchester City
  • Ajax-Inter
  • FC Salzburg-Liverpool FC 
  • Atletico Madrid-Bayern Munich
  • Chelsea-Lille
  • Manchester United-PSG
  • Sporting-Juventus

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