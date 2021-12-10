Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eleme turuna hangi takımlar yükseldi?

10 Aralık 2021 Cuma, 10:52

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALANLAR

Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde gruplarında ilk iki sırayı alıp son 16 turuna yükselen takımlar da oynanan bu maçla birlikte belli oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde kuralar 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Maçlar ise 15/16/22/23 Şubat ve 8/9/15/16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden takımlar şöyle;

Ajax

Atletico Madrid

Bayern Münih

Benfica

Chelsea

Inter

Juventus

Liverpool

Lille

Manchester City

Manchester United

PSG

Real Madrid

Salzburg

Sporting

Villarreal

UEFA AVRUPA LİGİ’NE GİDEN TAKIMLAR

Barcelona

Dortmund

RB Leipzig

Sevilla

Atalanta

Porto

Zenit

Sheriff