Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eleme turuna hangi takımlar yükseldi?
Şampiyonlar Ligi'nde grupların son maçı da kar nedeniyle ertelenen Atalanta-Villarreal arasında oynandı. İspanyol ekibi, İtalya'dan galibiyetle ayrılıp son 16 için son bileti kapan takım oldu. Şampiyonlar Ligi heyecanı Şubat ayında devam edecek.
Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Atalanta ile Villarreal karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-2 kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALANLAR
Avrupa futbolunun 1 numaralı sahnesinde gruplarında ilk iki sırayı alıp son 16 turuna yükselen takımlar da oynanan bu maçla birlikte belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde kuralar 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Maçlar ise 15/16/22/23 Şubat ve 8/9/15/16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden takımlar şöyle;
Ajax
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Chelsea
Inter
Juventus
Liverpool
Lille
Manchester City
Manchester United
PSG
Real Madrid
Salzburg
Sporting
Villarreal
UEFA AVRUPA LİGİ’NE GİDEN TAKIMLAR
Barcelona
Dortmund
RB Leipzig
Sevilla
Atalanta
Porto
Zenit
Sheriff
Video Haberler
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Kaçak yurtta başı kesilen öğrenci toprağa verildi
- Hakan Ural'ın sözleri tepki çekti
- TİSK'in asgari ücret teklifine tepki yağdı!
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Ceren Damar'ın babasına tehdit: Bitmedi daha
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?
- Emniyet'te 'Mücahit Birinci' operasyonu
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası