Galatasaray, 9. haftanın hakem performans verilerini paylaştı
Galatasaray, Süper Lig 9. hafta hakem performans verilerini açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında hakem performans verilerini resmi internet sitesinden duyurdu.
Galatasaray aynı uygulamayı Süper Lig'in 8.haftasında da yapmıştı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig’in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı duyurmuştuk.
Süper Lig’in 9. haftasında hakem performanslarına ilişkin verilere ulaşmak için TIKLAYIN.
Süper Lig 9. hafta hakem performans verileri— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2021
Detaylar ?? https://t.co/noUQL4qoxF
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