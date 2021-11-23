TFF, Burak Elmas ve Fatih Terim'i PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı
TFF, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sebebiyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
TFF, Fenerbahçe derbisinde yaşananlar sebebiyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakaret sebebiyle sevk edilirken, teknik direktör Fatih Terim ise hakaret ve tedbire uymama sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle kurula sevk edildi.
Trabzonspor'un da aynı açıklamada usülsüz seyirci alınması sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden duyurduğu 23.11.2021 sevklerinin tamamı için tıklayınız
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