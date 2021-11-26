SON DAKİKA | Milli takımın Dünya Kupası play-off'taki rakibi belli oldu!

Son dakika... Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 17:59
SON DAKİKA | Milli takımın Dünya Kupası play-off'taki rakibi belli oldu!
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Türkiye A Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off turunda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları bugün TSİ 19.00'da FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleşti.

Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

A YOLU 

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B YOLU

Rusya - Polonya

İsveç - Çekya 

C YOLU 

İtalya - Makedonya

Portekiz - Türkiye


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