Vitor Pereira, kendisine sorulan diziliş sorusuna tepki verdi

26 Kasım 2021 Cuma, 15:47

Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Olympiakos’a 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Mücadelesini Konferans Ligi’nde sürdürecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pereira, kendisine yöneltilen diziliş sorularına isyan etti. Portekizli teknik direktör, basın toplantısında adeta “Yeter” dedi.

Pereira, Tisserand’ın performansını eleştiren gazeteciye adeta isyan ederek yanıt verdi. Pereira, “Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklayamazsanız. Sizce Tisserand derbideki ve bu maçtaki performansıyla olumsuz eleştiriyi hak ediyor mu? Niye onun için konuşmak istiyorsunuz? Golde bir hatası mı var? Futbol bu değil. Bu maçı onunla açıklamaya kalkarsanız saygısızlık etmiş olursunuz. Oyunun geneli yerine oyuncuyu konuşursanız herkes Tiserand’ı konuşur ama o bunu hak edecek bir şey yapmadı. Oyuncularıma saygı duyun. Son dakikada bir gol yedik. Maçı anlatan budur yoksa Szalai veya Tisserand değil” dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Osayi Samuel’in sağ bek oynatılması ve oyunun son bölümünde 5’li savunmaya geçilmesine yönelik eleştiriyi de sıkılarak dinledi ve ardından “Arkadaşım, arkadaşım…Benim sorumluluğum. Tamam mı? Bu benim sorumluluğum, gol benim sorumluluğum, her şey benim sorumluluğum. Tamam mı? Bitti!” diye yanıtladı.