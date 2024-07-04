Son Dakika: 2 maç ceza aldığı iddia edilmişti: TFF'den Merih Demiral açıklaması

Yayınlanma: 04.07.2024 - 22:04

Güncelleme: 04.07.2024 - 22:13

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, turnuvadaki gelecek 2 maçta Türk Milli Takımı ile sahada yer alamayacak.

Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

BELLINGHAM'A CEZA YOK

Öte yandan habere göre; UEFA, İngiltere-Slovakya maçında attığı golün ardından Slovakya yedek kulübesine cinsel organını işaret eden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a ise 20 bin Euro para cezası verecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli oyuncu Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bild gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" denildi.