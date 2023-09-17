Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verdiği kaydedildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.
DHA'nın haberine göre; TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.
Stefan Kuntz
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında sahasında Ermenistan ile 1-1 berabere kalmış, hazırlık karşılaşmasında ise Japonya'ya 4-2 yenilmişti.
Milli takımın başında 20 maçta çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
YERİNE GELECEK İSİM...
Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığının kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Fatih Terim'in isminin öne çıktığı ileri sürüldü.
Ayrıca Türkiye'de daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan hoca Vincenzo Montella'nın da TFF'nin adaylarından biri olduğu iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üç ilin sınırları değişiyor
- Kolesterole birebir 'süper meyve'
- Ünlü psikiyatrist onlarca çocuğun hayatını kararttı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!
- Taha Akgül, altın madalya fırsatını kaçırdı
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kötü haber!
- CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- Müdahale eden helikopter baraja düştü!