Son Dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 18:58
Son Dakika: A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
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Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakasının aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takıma davet ettiği isimler şöyle;

Kale: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu turu geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.



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